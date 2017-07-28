ОАО «АСБ Беларусбанк» определено банком-агентом по обслуживанию кредита в соответствии с кредитным соглашением о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации проекта «Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района» между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая от 15 мая 2017 года. Это предусмотрено постановлением Совета министров №563 от 27.07.2017.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, постановлением также предусмотрено, что оформление и подписание документов, связанных с реализацией кредитного соглашения, осуществляются директором ООО «АМКОДОР-Маш» или его заместителями согласно доверенностям, выдаваемым Минфином. Оформление и подписание документов, связанных с выборкой по кредиту, предоставляемому в соответствии с кредитным соглашением, осуществляются председателем правления ОАО «АСБ Беларусбанк», его заместителем или исполнительным директором согласно доверенностям, выдаваемым Министерством финансов.

Минфину поручено осуществлять расчеты по кредиту, предоставляемому в соответствии с кредитным соглашением, за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий и последующие финансовые годы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга. Также поручено предоставить ООО «АМКОДОР-Маш» кредит Экспортно-импортного банка Китая, полученный в соответствии с кредитным соглашением, в сумме 192713700 долларов США для реализации проекта «Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района» и заключить с ООО «АМКОДОР-Маш», ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга», Министерством промышленности и ОАО «АСБ Беларусбанк» договор о порядке использования и погашения этого кредита.

ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» рекомендовано выступить поручителем исполнения ООО «АМКОДОР-Маш» обязательств по погашению кредита, уплате процентов и иных платежей по нему и заключить договор поручительства с Минфином.

Минпрому поручено обеспечить контроль над реализацией ООО «АМКОДОР-Маш» проекта «Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района», целевым использованием и своевременным погашением кредита, а также уплатой процентов и иных платежей по нему путем перечисления средств в республиканский бюджет не позднее чем за 10 дней до установленной кредитным соглашением даты наступления платежа.

Персональная ответственность за реализацию проекта «Строительство завода по производству специальных машин в п. Колодищи Минского района», целевое использование средств кредита, полученного в соответствии с кредитным соглашением, а также его своевременное погашение, уплату процентов и иных платежей по нему возложена на директора ООО «АМКОДОР-Маш», генерального директора ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» и министра промышленности.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.