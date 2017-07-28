Владельцы карт Visa Gold и Visa Platinum ЗАО «РРБ-Банк» с 1 августа при расчетах картами за топливо на любой АЗС не только в Беларуси, но и по всему миру будут получать cashback до 2% от суммы, помимо всех имеющихся привилегий карт лояльности и дисконтных программ самих АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Cashback начисляется на основании следующих МСС-кодов: MCC код 5541 – 1,5% Visa Gold, 2% Visa Platinum; MCC код 5542 – 1,5% Visa Gold, 2% Visa Platinum; MCC код 5983 – 1,5% Visa Gold, 2% Visa Platinum.

Клиент рассчитывается картами Visa Gold и Visa Platinum ЗАО «РРБ-Банк» на АЗС за топливо, а в следующем месяце (до 6 числа) на его карту зачисляется бонусный процент.

Кроме этого, владельцам премиальных карт Visa ЗАО «РРБ-Банк» также доступны дисконтные программы системы Visa International по всему миру.

Оформить дебетовую платежную карту Visa Gold и Visa Platinum можно в любом отделении ЗАО «РРБ-Банк».