|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ НА 35%
14:29 28.07.2017
По итогам работы в первом полугодии текущего года рост кредитного портфеля физических лиц ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) опередил рынок, составив 108,7% против 107,5% в целом по системе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем выданных потребительских кредитов в первом полугодии 2017 года по сравнению аналогичным периодом 2016 года вырос на 35%. За 6 месяцев 2017 года оформлено в 2,5 раза больше платежных карточек с лимитом овердрафта, чем годом ранее.
Общее количество клиентов, обслуживаемых банком, составляет 521386 физических лиц.
На 1 июля в сегменте розничного бизнеса по объему кредитов физлицам банк расположился на 8-м месте и на 11-м месте по объему средств физлиц.
«Мы стремимся постоянно развивать розничный бизнес и совершенствовать наши продукты для физических лиц. В первом полугодии 2017 мы модернизировали универсальную карту рассрочки «Черепаха». Теперь «Черепахой» можно не только оплачивать покупки на условиях рассрочки в сети партнеров банка, но и снимать наличные, а также расплачиваться карточкой по всему миру. Приятно отметить, что все большее число клиентов выбирают именно банк ВТБ, обращаясь к нам снова и снова. Большое внимание уделяется и развитию дистанционных каналов обслуживания: за 6 месяцев 2017 года число пользователей Мобильного банка выросло более, чем в 4 раза», - отметила начальник управления развития розничного бизнеса банка ВТБ Ольга Атапович.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 28.07.2017
Курсы в банках
на 28.07.2017
Конвертация в банках
на 28.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте