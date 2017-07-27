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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИНТЕРНЕТ-БАНК «АЛЬФА-КЛИК» И МОБИЛЬНЫЙ БАНК INSYNC.BY АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 1 НА 2 АВГУСТА
13:11 28.07.2017
Интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк INSYNC.BY ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) будут недоступны 1 августа с 22.30 до двух часов ночи 2 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением плановых технологических работ.
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