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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК НАЧАЛ ЭМИССИЮ БАНКОВСКОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКИ GLOBAL CARD
11:23 28.07.2017
ОАО «Технобанк» начало эмиссию банковской платежной карточки Global Card.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новая бесконтактная карточка платежной системы Visa разработана совместно с международной компанией по возврату НДС Global Blue и предоставляет возможность моментального оформления чеков Tax Free и выгодный кэш-бэк от банка на все покупки за рубежом.
До 1 сентября банк проводит акцию: для всех клиентов, оформивших чеки Tax Free на сумму 25 евро и более, карточка Global Card оформляется бесплатно.
При оформлении карточки в период действия акции стоимость первого года обслуживания Global Card составит 4 рубля/2 евро/2 доллара США.
Для всех держателей Travel Card (Трэвел кард) с действующим счетом замена на карточку Global Card — бесплатно.
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