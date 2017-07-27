ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИЗЛИЦ
09:44 28.07.2017

Новый Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», вступает в силу с 1 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со вступлением в силу новой редакции Перечня вознаграждений вносятся следующие существенные изменения в части порядка взимания и размера вознаграждений по следующим операциям и услугам, предоставляемым банком:

Операции с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, а также предоставление сервисов/услуг по карточке:

вводится плата за снятие наличных денежных средств с использованием банковской платежной карточки в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» в размере 1% от суммы операции;

увеличена плата за пользование услугой «SMS-информирование» до 2 рублей по всем карточным продуктам (если иное не установлено Перечнем вознаграждений). Альтернативой данной услуги является услуга Push-уведомления, которая предоставляется бесплатно (п. 1.1.3. Раздела 1 Перечня вознаграждений);

увеличена плата за предоставление информации о доступной сумме денежных средств по платежной карточке при обращении в Контакт-центр до 2 рублей (п. 1.1.4. Раздела I Перечня вознаграждений);

установлен единый тариф за снятие наличных денежных средств по карточкам в других банках как на территории РБ, так и за пределами, в зависимости от типа заготовки;

Операции по счетам/без открытия счета:

установлен единый размер вознаграждения за зачисление денежных средств в безналичном порядке на текущий (банковский) счет, доступ к которому осуществляется с использованием платежной карточки – 1,5% от суммы в любой валюте перечисления* (п.2.1.1.2. Раздела II Перечня вознаграждений);

увеличена плата за прием и пересчет наличных денежных средств с последующим переводов на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Белгазпромбанк» до 0,2% от суммы, мин. 3 рубля, макс. 100 рублей (п. 2.2.3 Раздела II Перечня вознаграждений);

увеличена плата за пересчет наличных денежных средств при осуществлении приёма платежей в кассе в пользу производителей услуг (п.2.2.4. Раздела II Перечня вознаграждений).

Новые размеры вознаграждений по операциям (в соответствии с новой редакцией Перечня вознаграждений) применяются как в отношении операций, совершаемых в структурных подразделениях банка, так и при осуществлении операций посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.07.2017
валюта курс
EUR 2.2771
USD 1.9430
RUB 3.2703
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2771 +0.01
USD 1.9430 -0.0075
RUB 3.2703 +0.016
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2720 2.2800
USD 1.9410 1.9470
RUB 3.2520 3.2750
подробнее

Конвертация в банках
на 28.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1750
USD/RUB 59.3500 59.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте