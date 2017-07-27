Национальный банк Беларуси реализовал на аукционе 27 июля номинированные в иностранной валюте облигации со сроком обращения 365 дней на сумму 50 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, к аукциону были допущены заявки, содержащие 14 предложений от 7 участников со ставками от 4,2% до 5,5% годовых на общую сумму 77 млн долларов США.

В результате принято решение установить фактический объем размещения в сумме 50 млн долларов США, средневзвешенная ставка составила 4,3% годовых, удовлетворено 2 предложения от 2 участников.

Планируемый объем операций на следующий аукцион по размещению инвалютных облигаций Национального банка, который пройдет 10 августа, определен в размере 25 млн долларов США.