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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЪЕМ КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЛАРУСБАНКА ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3%
10:19 27.07.2017

Объем кредитной поддержки ОАО «АСБ Беларусбанк» экономике страны в первом полугодии 2017 года увеличился на 3% и достиг 18,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это 46% кредитов, предоставленных банковским сектором страны экономике.

Что касается привлечения кредитных ресурсов, то размер средств населения, аккумулированных на счетах банка, увеличился на 4%, что позволило банку сохранить сложившуюся на уровне 47% долю на рынке депозитных услуг населению, то есть, в первом полугодии Беларусбанк привлек на свои депозиты столько же средств населения, сколько и остальные банки страны.

Несколько снизились позиции банка на рынке привлечения средств юридических лиц (с 48% на начало года до 46%), что связано с корректировкой депозитной политики в отношении корпоративных клиентов при наличии избыточной ликвидности. При этом именно Беларусбанк заложил тенденцию изменения стоимости кредитных ресурсов на рынке привлечения, что способствовало повышению доступности кредитов для предприятий и населения.

Председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич отметил, что в целом динамику основных социально-экономических показателей за полугодие можно оценить с осторожным оптимизмом. Вместе с тем, руководитель подчеркнул, что учитывая масштабность операций Беларусбанка, а также роль в развитии экономики страны и банковского сектора, результаты работы банка необходимо рассматривать в контексте с макроэкономическими показателями.

«ВВП к первому полугодию прошлого года вырос на 1%, что на первый взгляд, весьма позитивно. Однако если учесть, что ВВП в первом полугодии прошлого года был ниже предыдущего сравнительного периода на 2,6%, то можно говорить только об определенном сдвиге по восстановлению позиций прошлой пятилетки. А с учетом сложившейся динамики для восстановления экономики до этого уровня потребуется как минимум 5–6 лет», — сказал В. Ананич.

В отчетном периоде продолжается негативная тенденция сокращения инвестиций в капитал (снижение на 3%), фактически происходит «проедание» основных фондов, что будет сдерживать рост экономики в будущем.

В. Ананич отметил достижение положительного сальдо торговли товарами и услугами на уровне $265 млн при его отрицательном значение в соответствующем периоде прошлого года практически в таком же размере. Также он подчеркнул, что в отчетном периоде не было «потрясений» на рынке валютно-обменных операций (в целом корзина валют приросла на 1,8%). Позитивной динамикой в первом полугодии характеризовалась инфляция: индекс потребительских цен прирос на 3,4% против 6,5% в первом полугодии прошлого года.

Подводя итог, председатель правления Беларусбанка отметил, что сложившиеся показатели развития экономики характеризуют пусть небольшой, но достаточно уверенный рост, который показывает адаптацию экономики страны к работе в сложных экономических условиях, способность противостоять современным глобальным вызовам.
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