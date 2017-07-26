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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
16:32 26.07.2017
ЗАО «БТА Банк» предлагает новый потребительский кредит «15 лет вместе».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых на срок 36 месяцев.
Оформить кредит без справки о доходах можно при сумме до 5000 рублей.
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