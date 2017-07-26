БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БТА БАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

16:32 26.07.2017 ЗАО «БТА Банк» предлагает новый потребительский кредит «15 лет вместе». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по кредиту составит 15% годовых на срок 36 месяцев. Оформить кредит без справки о доходах можно при сумме до 5000 рублей.