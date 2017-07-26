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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК УВЕЛИЧИЛ СРОКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
16:08 26.07.2017
ЗАО «Идея Банк» с 26 июля увеличило сроки по вновь открываемым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сроки составят:
по безотзывным вкладам в национальной валюте: «Уверенный 12 плюс» (ставка 9,5% первые 6 месяцев, с 7 – ставка рефинансирования минус 3,5 процентного пункта), «Особенный 12 плюс» (10% первые 6 месяцев, с 7 – СР-3 п.п.) и «В прямом эфире 12» (7,6% первые 6 месяцев, с 7 – СР-5,5 п.п.) – 12 месяцев и 15 дней (ранее 12 месяцев);
по отзывным вкладам в национальной валюте: «Уверенный 12» (7% первые 6 месяцев, с 7 – СР-7 п.п.) и «Особенный 12» (7,5% первые 6 месяцев, с 7 – СР-6,5 п.п.) – 12 месяцев и 15 дней (ранее 12 месяцев).
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