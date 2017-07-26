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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БПС-СБЕРБАНК ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ «ВЕСТЕРН ЮНИОН»
13:02 26.07.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» с 7 августа прекращает сотрудничество с платежной системой «Вестерн Юнион».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для корректировки либо возврата ранее отправленного в БПС-Сбербанке перевода следует обращаться в платежную систему «Вестерн Юнион» по телефонам: 8-107-495-797 21 86, 8-107-495-797 21 87.
Для осуществления срочного денежного перевода в подразделениях банка можно воспользоваться услугами платежной системы MONEYGRAM и переводами ПАО Сбербанк «КОЛИБРИ»
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