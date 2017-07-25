ОАО «БНБ-Банк» заключило соглашение с микрофинансовой инвестиционной компанией INCOFIN CVBA (Бельгия), управляющей фондом IIV Mikrofinanzfonds (Германия), о получении кредита на общую сумму 10 млн евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, средства предоставляются на срок до 30 месяцев с целью дальнейшего развития программ кредитования микро- и малого предпринимательства в Беларуси.

«С компанией INCOFIN банк успешно сотрудничает уже не первый год, и мы искренне рады подписанию очередного кредитного договора на 10 млн евро. За период нашего сотрудничества, начиная с 2014 года, банком привлечены средства в общей сумме свыше 20 млн евро. Мы высоко ценим доверие наших партнеров и выражаем благодарность за поддержку нашей стратегии, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства в Беларуси», – отметил генеральный директор Белорусского народного банка Константин Церетели.