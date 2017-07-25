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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНЯТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ В «ЮНИСТРИМ»
09:56 26.07.2017
Через систему «ЮНИСТРИМ» с 24 июля можно пополнять банковские карты (cash2card) иностранных банков белорусскими рублями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк Москва-Минск», комиссия составит:
банковские карты, эмитированные в России – при пополнении белорусскими рублями – 0,1% (но не менее 2 руб.);
банковские карты, эмитированные в Украине – при пополнении белорусскими рублями – 0,1% (но не менее 5 руб.);
банковские карты, эмитированные на территории иных стран – при пополнении белорусскими рублями – 0,1% (но не менее 5 руб.).
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