БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОПОЛНЯТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ В «ЮНИСТРИМ»

09:56 26.07.2017 Через систему «ЮНИСТРИМ» с 24 июля можно пополнять банковские карты (cash2card) иностранных банков белорусскими рублями. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк Москва-Минск», комиссия составит: банковские карты, эмитированные в России – при пополнении белорусскими рублями – 0,1% (но не менее 2 руб.); банковские карты, эмитированные в Украине – при пополнении белорусскими рублями – 0,1% (но не менее 5 руб.); банковские карты, эмитированные на территории иных стран – при пополнении белорусскими рублями – 0,1% (но не менее 5 руб.).