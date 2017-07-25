ЗАО «РРБ-Банк» вывело на рынок новый сервис для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Онлайн-бухгалтерию «Ассистент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь организации не обязательно иметь штатного бухгалтера, данный сервис всё сделает за него, а именно: рассчитает заработную плату, налоги, взносы; подготовит отчётность по выплате зарплаты; проведёт платежи (без криптоключа по реквизитам или по фотографии счёта со смартфона); сформирует счета, акты, накладные, акты сверки; подготовит книги учёта; подготовит отчётность в ФСЗН, налоговую, Белгосстрах; будет вести учёт доходов и расходов, товаров, бланков строгой отчётности.

Пакет услуг «РРБ-Бухгалтер» с тарифом 60 рублей в месяц включает бесплатные операции: открытие и ведение счетов в различных валютах; подключение и обслуживание систем «Клиент- и/или Интернет-Банк»; 35 платежных инструкций в электронном виде; выпуск и обслуживание корпоративной карточки; предоставление справок о деятельности в банке и др.

В случае оплаты ежемесячного вознаграждения единоразовым авансовым платежом за 6 или 12 месяцев предоставляется скидка в размере 10% и 20% соответственно (с учётом 20%-й скидки тариф уменьшается до 48 рублей в месяц).