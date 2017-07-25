|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ СБОЯХ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОДСИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ВЕЧЕРОМ 26 ИЮЛЯ
15:51 25.07.2017
В функционировании подсистемы «Интернет-клиент» системы дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белагропромбанк» 26 июля с 18.00 до 20.30 возможны перебои.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2017
Курсы в банках
на 25.07.2017
Конвертация в банках
на 25.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте