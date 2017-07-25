БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ВОЗМОЖНЫХ СБОЯХ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ПОДСИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ВЕЧЕРОМ 26 ИЮЛЯ

15:51 25.07.2017 В функционировании подсистемы «Интернет-клиент» системы дистанционного банковского обслуживания ОАО «Белагропромбанк» 26 июля с 18.00 до 20.30 возможны перебои. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с проведением технических работ.