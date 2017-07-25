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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МАКСИМАЛЬНЫЙ НАБОР ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПИН-КОДОМ К ПЛАТЕЖНОЙ КАРТОЧКЕ ПРЕДЛОЖИЛ БАНК БЕЛВЭБ
14:40 25.07.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» предложило максимальный набор операций по управлению ПИН-кодом к платежной карточке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, держатели платежных карточек Visa Банка БелВЭБ теперь имеют возможность сменить ПИН-код к своей карточке VISA не только в банкоматах банка и его банков-партнеров (система банковского самообслуживания – СБС), но и в банкоматах других банков по всему миру (при наличии такой функциональности у выбранного устройства).
Операция по смене ПИН-кода доступна в банкоматах СБС также и для держателей карточек других банков.
Кроме того, совершение операций по карточке Visa Банка БелВЭБ с измененным ПИН-кодом будет поддержано платежной системой Visa, даже если банк будет недоступен в момент совершения операции.
Банк БелВЭБ является одним из двух банков в регионах Центральной и Восточной Европы, на Ближнем Востоке и в Африке (всего около 90 стран), сумевшим в рамках сертификации подтвердить техническую возможность предоставления услуг по управлению ПИН-кодом в полном объеме.
Стоимость смены ПИН-кода составляет 2 рубля за одну операцию для карточек, эмитированных к счетам в белорусских рублях, 1 доллар США – для карточек к счетам в долларах США и 1 евро – для карточек к счетам в евро.
Для совершения операции необходимо знать действующий ПИН-код к карточке. ПИН-код можно изменять неограниченное количество раз.
Банк БелВЭБ при смене ПИН-кода рекомендует соблюдать правила безопасности: не устанавливать слишком простое значение ПИН-кода (например, 1111, 1234 и т.д.); не устанавливать ПИН-код, значение которого связано с важным для вас событием (например, год рождения и т.п.); не устанавливать одинаковый ПИН-код на разные карточки.
Операция по смене ПИН-кода доступна для карточек международных платежных систем Visa и MasterCard с микропроцессором (чипом).
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