|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТ
13:07 25.07.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 августа вносит изменения в Сборник плат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, п. 6.1.5 будет применяться в следующей редакции: «За организацию осуществления расчетного обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»/«Клиент-Банк» на дополнительном автоматизированном рабочем месте – величина тарифа 30 руб.».
Примечание к п. 6.1.5: «Под автоматизированным рабочим местом понимается индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенных для автоматизированной работы пользователя подсистемы ДБО и позволяющий выполнять доверенные ему функции».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 25.07.2017
Курсы в банках
на 25.07.2017
Конвертация в банках
на 25.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте