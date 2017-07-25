ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 1 августа вносит изменения в Сборник плат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, п. 6.1.5 будет применяться в следующей редакции: «За организацию осуществления расчетного обслуживания с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк»/«Клиент-Банк» на дополнительном автоматизированном рабочем месте – величина тарифа 30 руб.».

Примечание к п. 6.1.5: «Под автоматизированным рабочим местом понимается индивидуальный комплекс технических и программных средств, предназначенных для автоматизированной работы пользователя подсистемы ДБО и позволяющий выполнять доверенные ему функции».