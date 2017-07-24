|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК БУДЕТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С BPIFRANCE
12:08 25.07.2017
ОАО «АСБ Беларусбанк» и Bpifrance (Франция) подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Bpifrance является французским финансовым институтом, на который с недавних пор была возложена функция страхования целевых экспортных кредитов, что сделало его ключевым звеном в системе государственного страхования зарубежных торговых сделок и инвестиционных проектов. Подписание меморандума будет способствовать установлению рабочих контактов для оперативного обмена информацией, а также станет положительным сигналом для французского бизнес-сообщества.
ОАО «АСБ Беларусбанк» придает большое значение установлению сотрудничества с крупнейшими международными финансовыми институтами, одним из которых и является Bpifrance, что позволяет обеспечить реализацию совместных проектов на взаимовыгодных условиях, увеличить внешнеторговый оборот.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2017
Курсы в банках
на 25.07.2017
Конвертация в банках
на 25.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте