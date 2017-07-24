ОАО «АСБ Беларусбанк» и Bpifrance (Франция) подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Bpifrance является французским финансовым институтом, на который с недавних пор была возложена функция страхования целевых экспортных кредитов, что сделало его ключевым звеном в системе государственного страхования зарубежных торговых сделок и инвестиционных проектов. Подписание меморандума будет способствовать установлению рабочих контактов для оперативного обмена информацией, а также станет положительным сигналом для французского бизнес-сообщества.

ОАО «АСБ Беларусбанк» придает большое значение установлению сотрудничества с крупнейшими международными финансовыми институтами, одним из которых и является Bpifrance, что позволяет обеспечить реализацию совместных проектов на взаимовыгодных условиях, увеличить внешнеторговый оборот.