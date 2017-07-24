ОАО «Технобанк» открыло новое отделение в Минске (ул. Петра Мстиславца, 11, ТРЦ DANA MALL).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, расчетно-кассовый центр Технобанка стал первым банковским отделением на территории ТРЦ DANA MALL.

В отделении доступны услуги для физических и юридических лиц. Частный клиент может осуществить операции по вкладам в белорусских рублях и иностранной валюте, оформить банковские платежные карточки, совершить денежный перевод, провести валютно-обменные операции, оплатить коммунальные платежи или услуги операторов мобильной связи.

Для бизнес-клиентов доступны комплексные услуги в рамках предложений по расчетному и/или кассовому обслуживанию: открытие и переоформление счетов, подключение систем дистанционного банковского обслуживания, снятие средств с расчетного счета, сдача выручки.

Отделение будет работать по определенному графику. В частности, кассовые операции будут проходить: понедельник-воскресенье - 9.00-22.00; обслуживание физических лиц: понедельник-суббота - 9.00-19.00; воскресенье - 9.017.00; обслуживание юридических лиц: понедельник-пятница - 9.00-16.30.