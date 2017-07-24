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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США
10:52 25.07.2017
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 26 июля изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Окно возможностей» в долларах США на срок 395 дней, 732 дня ставки устанавливаются в размере 2% и 2,5% годовых (соответственно).
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