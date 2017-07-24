БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ США

10:52 25.07.2017 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 26 июля изменяет размер процентных ставок по вновь принимаемым вкладам физических лиц в долларах США. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь принимаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Окно возможностей» в долларах США на срок 395 дней, 732 дня ставки устанавливаются в размере 2% и 2,5% годовых (соответственно).