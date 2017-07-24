БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ПОГАСИЛ СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 250 МЛН ЕВРО

09:40 25.07.2017 ОАО «АСБ Беларусбанк» 24 июля в полном объеме и в установленный срок погасило крупнейший в истории банка синдицированный кредит в размере 250 млн евро. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит был привлечен от иностранных финансовых институтов в июле 2016 года.