ОАО «БНБ-Банк» до 31 августа проводит акцию для топ-менеджеров и собственников бизнеса – владельцев зарплатных проектов ЗАО «БСБ Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции «Дружественная» БНБ-Банк предлагает руководителям и представителям менеджмента компаний, обсуживающихся в ЗАО «БСБ Банк» на зарплатном проекте, оформить кредитный продукт «Оранжевая мечта» максимальным сроком на 2 года:

на рефинансирование кредитов белорусских банков, за исключением кредитов, полученных в ОАО «БНБ-Банк», по специальной ставке 13,99 % годовых;

на рефинансирование кредитов близких родственников, за исключением кредитов, полученных в ОАО «БНБ-Банк», по специальной ставке 13,99 % годовых;

на оплату предметов потребления (товаров, работ или услуг) согласно представленных документов посредством перечисления денежных средств в организации по специальной ставке 14,99% годовых.

При сумме кредита до 1500 руб. не требуется предоставление справки о доходах.

Чтобы воспользоваться возможностью рефинансировать кредиты других банков или оформить кредит потребуется карточка с логотипом ЗАО «БСБ Банк» либо договор на использование банковской платежной карточки, ранее выпущенной ЗАО «БСБ Банк» к текущему счету, который был действителен по состоянию на 15.06.2017.

В акции участвуют сотрудники компаний с количеством сотрудников от 15 человек (исходя из заявленной информации о количестве сотрудников).

К руководителям и представителям менеджмента компаний относятся: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, коммерческий директор, учредители.