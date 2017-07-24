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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ДО КОНЦА ЛЕТА ПРОВОДИТ АКЦИЮ ДЛЯ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ БСБ БАНКА
17:22 24.07.2017
ОАО «БНБ-Банк» до 31 августа проводит акцию для топ-менеджеров и собственников бизнеса – владельцев зарплатных проектов ЗАО «БСБ Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках акции «Дружественная» БНБ-Банк предлагает руководителям и представителям менеджмента компаний, обсуживающихся в ЗАО «БСБ Банк» на зарплатном проекте, оформить кредитный продукт «Оранжевая мечта» максимальным сроком на 2 года:
на рефинансирование кредитов белорусских банков, за исключением кредитов, полученных в ОАО «БНБ-Банк», по специальной ставке 13,99 % годовых;
на рефинансирование кредитов близких родственников, за исключением кредитов, полученных в ОАО «БНБ-Банк», по специальной ставке 13,99 % годовых;
на оплату предметов потребления (товаров, работ или услуг) согласно представленных документов посредством перечисления денежных средств в организации по специальной ставке 14,99% годовых.
При сумме кредита до 1500 руб. не требуется предоставление справки о доходах.
Чтобы воспользоваться возможностью рефинансировать кредиты других банков или оформить кредит потребуется карточка с логотипом ЗАО «БСБ Банк» либо договор на использование банковской платежной карточки, ранее выпущенной ЗАО «БСБ Банк» к текущему счету, который был действителен по состоянию на 15.06.2017.
В акции участвуют сотрудники компаний с количеством сотрудников от 15 человек (исходя из заявленной информации о количестве сотрудников).
К руководителям и представителям менеджмента компаний относятся: директор, заместитель директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, коммерческий директор, учредители.
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