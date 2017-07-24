|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
16:46 24.07.2017
ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет стоимость отдельных операций и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличится размер абонентской платы за отдельные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание линейки «Бизнес»: «Бизнес-Взлет» – 25 руб./мес., «Бизнес-Планер» – 47,5 руб./мес., «Бизнес-Маневр» – 100,4 руб./мес., «Бизнес-Направление» – 178,8 руб./мес.
С 1 августа 2017 года будут внесены изменения в пункты 12.1.1,12.2.1,12.3.1,12.4.1 Главы 12 «Пакеты услуг» линейки «Бизнес Тарифов на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ» от 24.05.2013 №404.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 24.07.2017
Курсы в банках
на 24.07.2017
Конвертация в банках
на 24.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте