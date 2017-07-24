БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОАО «БАНК БЕЛВЭБ» ИЗМЕНЯЕТ СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

16:46 24.07.2017 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет стоимость отдельных операций и услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличится размер абонентской платы за отдельные пакеты услуг на расчетно-кассовое обслуживание линейки «Бизнес»: «Бизнес-Взлет» – 25 руб./мес., «Бизнес-Планер» – 47,5 руб./мес., «Бизнес-Маневр» – 100,4 руб./мес., «Бизнес-Направление» – 178,8 руб./мес. С 1 августа 2017 года будут внесены изменения в пункты 12.1.1,12.2.1,12.3.1,12.4.1 Главы 12 «Пакеты услуг» линейки «Бизнес Тарифов на выполнение операций и оказание услуг ОАО «Банк БелВЭБ» от 24.05.2013 №404.