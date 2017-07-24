БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК МОСКВА-МИНСК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

16:22 24.07.2017 ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 августа изменяет тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся пункта 2 примечания «****» к разделу 1 Тарифов (отменяется плата при зачислении средств со счетов ОАО «Первичная профсоюзная организация ОАО «Банк Москва-Минск»).