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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:22 24.07.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» с 1 августа изменяет тарифы комиссионного вознаграждения для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения коснутся пункта 2 примечания «****» к разделу 1 Тарифов (отменяется плата при зачислении средств со счетов ОАО «Первичная профсоюзная организация ОАО «Банк Москва-Минск»).
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