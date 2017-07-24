ОАО «БПС-Сбербанк» разработало новую линейку кредитных продуктов для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 24 июля все клиенты БПС-Сбербанка могут оформить следующие обновленные кредиты:

потребительский кредит «Пора действовать со Сбербанком!»: до 100000 руб. под поручительство физических лиц; до 10000 руб. под неустойку; до 3000 руб. без справки о доходах;

возможность рефинансирования кредитов на потребительские нужды либо приобретение автотранспортных средств, оформленных в других банках;

кредит на финансирование недвижимости «Новоселье со Сбербанком»: до 90% от стоимости недвижимости; возможность включения в совокупный доход, доходы близких родственников; возможность предварительного рассмотрения кредитной заявки без документов на приобретение/строительство жилья. Т.е. можно осуществлять поиск недвижимости, уже зная одобренную банком сумму;

возможность рефинансирования кредитов других банков;

кредит на приобретение автотранспортных средств «Главная дорога со Сбербанком»: до 100% от стоимости автомобиля, мотоцикла, мопеда, скутера; до 10000 руб. под неустойку; без справки о доходах, при залоге и сумме кредита не более 50% от стоимости автотранспортного средства; возможность предварительного рассмотрения кредитной заявки без документов на приобретение авто. Т.е. можно осуществлять поиск «железного коня», уже зная одобренную банком сумму.