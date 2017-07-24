ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) меняет линейку кредитных карт и снижает стоимость всех вошедших в нее кредитных предложений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в условиях по карте «Альфа-Премиум» сохраняется возможность пользоваться кредитом по ставке 0,1% годовых в течение первых пяти дней. Сумма, доступная для снятия в банкоматах, увеличивается до 1000 рублей. Кроме того, сократится размер ежемесячного платежа за счет снижения процента погашения основного долга. Сумма, которую банк выставляет к оплате ежемесячно, состоит из двух частей: выплаты процентов по кредиту и непосредственно возврата (погашения) части взятых в кредит денег. Если ранее эта часть была равна 5%, то сейчас процент погашения снижается до 2%. Поэтому сократятся и ежемесячные расходы по кредиту.

Ключевая роль в пятерке кредиток за новой «Карточкой героя». Она станет доступна с 25 июля. Сила карты в том, что герой – клиент Альфа-Банка – сможет снимать наличные без комиссии в любых банкоматах мира в пределах 1000 рублей в течение календарного месяца. Карта позволяет получить кредит до 10000 рублей. Кроме того, предусмотрен большой лимит по снятию наличных в банкоматах — до 2000 рублей.

По «Альфа-Мини» также уменьшается величина процентной ставки. При этом сумма лимита в рамках предложения увеличивается с 2000 до 5000 рублей, а квота на снятие наличных в банкоматах поднимается со 150 до 500 рублей.

Снижена стоимость кредита по карте «Молния». Для ее владельцев сохраняется возможность пользоваться деньгами по ставке: 0,1% годовых в течение первых 20-ти дней. В новом релизе предложения процентный минимум погашения основного долга по карте уменьшен с 5% до 2%.

Ставку 0,1% в первые 15 дней сохраняет и карта «Моцная». При этом ее владельцы по-прежнему получают скидки до 50% при покупке товаров или услуг в более чем 2000 компаний. По карте также снижены процентная ставка и минимальная сумма погашения основного долга.