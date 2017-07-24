БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ДЕПОЗИТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:05 24.07.2017 ОАО «Паритетбанк» с 21 июля запустило безотзывный депозит «Стабильный доход» сроком до 15 месяцев для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, депозит можно открыть в белорусских рублях по ставке до 9%, в долларах США и евро – до 2,5%, в российских рублях – до 8%.