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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ДЕПОЗИТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:05 24.07.2017
ОАО «Паритетбанк» с 21 июля запустило безотзывный депозит «Стабильный доход» сроком до 15 месяцев для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, депозит можно открыть в белорусских рублях по ставке до 9%, в долларах США и евро – до 2,5%, в российских рублях – до 8%.
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