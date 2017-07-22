БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

13:39 24.07.2017 ЗАО «Идея Банк» установило новый банкомат в Минске (пр. Рокоссовского, 80. ЦБУ №36). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате можно снять наличные деньги (белорусские рубли и иностранную валюту), а также осуществить ряд операций: оплатить коммунальные услуги, телефон, интернет, а также совершить другие безналичные платежи через систему ЕРИП; получить выписку по совершенным операциям; подключить услугу 3D-Secure; подключить SMS-оповещение. Банкомат работает ежедневно 24/7.