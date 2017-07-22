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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ С ПРИВЯЗКОЙ К СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
12:41 24.07.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) запускает новый кредит наличными «Альфа-Старт», ставка по которому привязана к ставке рефинансирования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Альфа-Старт» выдается под 12% годовых сроком на 5 месяцев без справки о доходах. Минимальная сумма кредита 100 рублей, максимальная — 1000 рублей.
Для получения кредита не требуются залог, поручительство или страховка.
Оформить «Альфа-Старт» можно, обратившись с паспортом в любое отделение Альфа-Банка, или онлайн, оставив заявку на сайте банка.
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