ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) запускает новый кредит наличными «Альфа-Старт», ставка по которому привязана к ставке рефинансирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Альфа-Старт» выдается под 12% годовых сроком на 5 месяцев без справки о доходах. Минимальная сумма кредита 100 рублей, максимальная — 1000 рублей.

Для получения кредита не требуются залог, поручительство или страховка.

Оформить «Альфа-Старт» можно, обратившись с паспортом в любое отделение Альфа-Банка, или онлайн, оставив заявку на сайте банка.