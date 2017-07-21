|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК НАЧИНАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛИ TOYOTA ОТ «ТОЙОТА ЦЕНТР МИНСК»
11:40 24.07.2017
ЗАО «Цептер Банк» с 24 июля начинает кредитование на автомобили Toyota от «Тойота Центр Минск» – официального дилерского центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит можно оформить под 14,5% годовых на 5 лет, максимальная сумма кредита – до 90% стоимости автомобиля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
Курсы в банках
на 24.07.2017
Конвертация в банках
на 24.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте