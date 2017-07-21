БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК НАЧИНАЕТ КРЕДИТОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛИ TOYOTA ОТ «ТОЙОТА ЦЕНТР МИНСК»

11:40 24.07.2017 ЗАО «Цептер Банк» с 24 июля начинает кредитование на автомобили Toyota от «Тойота Центр Минск» – официального дилерского центра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит можно оформить под 14,5% годовых на 5 лет, максимальная сумма кредита – до 90% стоимости автомобиля.