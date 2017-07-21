За январь-июнь 2017 года посредством различных инструментов ОАО «Банк развития Республики Беларусь» привлекло 204 млн евро внешних ресурсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по итогам работы за 1-е полугодие Банком развития получена прибыль в размере 109 млн руб., что составляет более 70% годового плана.

К числу важных итогов 1-го полугодия также следует отнести участие Банка развития в качестве соорганизатора проекта по размещению суверенного выпуска еврооблигаций Беларуси, который был успешно завершен в конце июня привлечением 1,4 млрд долларов США.

В течение января-июня банком предоставлено на валовой основе денежных средств на реализацию инвестиционных и иных проектов в объеме 457,5 млн рублей, что составляет 65,4% от годового планового параметра. Более половины от данной суммы приходится на инвестиционные кредиты клиентам (248 млн рублей) и включает выдачи в рамках лимитов директивного кредитования, кредиты на реализацию инфраструктурных проектов, кредитование вне рамок госпрограмм за счет семейного капитала и китайской кредитной линии.

Наибольшие объемы кредитных средств выделены в отчетном периоде на кредитование «Промагролизинг» с целью закупки техники для последующей ее передачи в лизинг, финансирование мероприятий государственной программы развития аграрного бизнеса, а также на строительство новых инфраструктурных проектов.

На фоне активного роста объемов кредитования доля проблемных активов в активах, подверженных кредитному риску, с начала года снизилась практически в 2 раза до 8,5%.

В текущем году банк приступил к системному выполнению требований указа по отбору на конкурсной основе проектов, претендующих на льготные ресурсы Банка развития. В целом в 2017 году запланировано проведение 9 конкурсов: 4 конкурса в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса и 5 конкурсов в рамках Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области. В первом полугодии в банке разработана и утверждена конкурсная документация и начат прием конкурсных заявок практически по всем конкурсам. К настоящему времени завершена подача заявок по 4 конкурсам.

Объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе за 1-е полугодие превысил 150 млн руб., что незначительно ниже показателя, достигнутого по итогам всего 2016 года. В отчетном периоде банком заключено 11 новых экспортных кредитных договоров на общую сумму 51 млн долларов США в эквиваленте с зарубежными покупателями шинной продукции производства «Белшина», металлопроката производства «БМЗ», строительной техники производства «Амкодор», автомобильной техники производства МАЗ, а также молочной продукции «Глубокского МКК». Продолжается финансирование экспортных поставок техники МТЗ, МАЗ, продукции Белагромаш и Минского моторного завода на Кубу.

За период с начала года портфель экспортных кредитов банка вырос в 1,6 раза. География профинансированных в 1-м полугодии экспортных поставок позволила увеличить степень диверсификации портфеля до 6 стран. Новыми для банка стали клиенты из Литвы и Польши. В качестве перспективных направлений географии экспортного кредитования банк рассматривает Монголию, Сербию и Украину. Также банком налажены каналы для увеличения объемов экспорта в страны дальней дуги – на африканский рынок.

За I полугодие 2017 года объем размещенных в банке средств семейного капитала увеличился на 87,6 млн долларов США и их совокупный объем достиг 378,3 млн долларов США. Основными инструментами вложений средств семейного капитала выступают кредиты и корпоративные облигации, доля которых в общем портфеле сформированных за счет данного источника активов составила на 1 июля 2017 года 67%.