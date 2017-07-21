Акции ОАО «Паритетбанк», находящиеся в государственной собственности и оперативном управлении Управления делами президента Беларуси, будут проданы инвестору Виктору Прокопене. Соответствующий указ №254 от 18 июля 2017 г. опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, будут проданы 219947835338 простых (обыкновенных) акций Паритетбанка по цене 50 млн долларов. Управделами поручено заключить договор купли-продажи акций после согласования этого договора с Национальным банком и Государственным комитетом по имуществу; обеспечить в пределах компетенции проведение общего собрания акционеров с повесткой об избрании нового состава наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления в республиканский бюджет первого платежа; принять иные меры по реализации настоящего указа.

Контроль за выполнение указа возложен на Комитет государственного контроля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.