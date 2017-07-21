|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИИ ПАРИТЕТБАНКА ЗА 50 МЛН ДОЛЛАРОВ ПРОДАДУТ ВИКТОРУ ПРОКОПЕНЕ
10:01 24.07.2017
Акции ОАО «Паритетбанк», находящиеся в государственной собственности и оперативном управлении Управления делами президента Беларуси, будут проданы инвестору Виктору Прокопене. Соответствующий указ №254 от 18 июля 2017 г. опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.
Согласно документу, будут проданы 219947835338 простых (обыкновенных) акций Паритетбанка по цене 50 млн долларов. Управделами поручено заключить договор купли-продажи акций после согласования этого договора с Национальным банком и Государственным комитетом по имуществу; обеспечить в пределах компетенции проведение общего собрания акционеров с повесткой об избрании нового состава наблюдательного совета ОАО «Паритетбанк» в срок не позднее 10 календарных дней со дня поступления в республиканский бюджет первого платежа; принять иные меры по реализации настоящего указа.
Контроль за выполнение указа возложен на Комитет государственного контроля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
Курсы в банках
на 24.07.2017
Конвертация в банках
на 24.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте