ЗАО «Идея Банк» изменяет процентную ставку по кредиту «Простой».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка составит 25%. Кредит можно оформит на сумму от 100 руб. до 10000 руб. на срок от 1 до 36 месяцев.

Рассмотрение заявки за 20 минут. Без справки о доходах можно оформить до 3000 руб.