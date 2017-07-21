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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ «ПРОСТОЙ»
17:00 21.07.2017
ЗАО «Идея Банк» изменяет процентную ставку по кредиту «Простой».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставка составит 25%. Кредит можно оформит на сумму от 100 руб. до 10000 руб. на срок от 1 до 36 месяцев.
Рассмотрение заявки за 20 минут. Без справки о доходах можно оформить до 3000 руб.
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