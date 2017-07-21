ЗАО «МТБанк» вносит изменения в Перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, которые вступят в действие с 31 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этого числа будет введена плата за выдачу справок (за исключением справок о снятии с учета договоров залога); выписок (за исключением выписок за текущий и (или) 2 предыдущие месяца); предоставление копий договоров.

Размер платы за выдачу выписки (за исключением выписки за текущий и (или) два предыдущие месяца), справки (за исключением справки о снятии с учета договора залога) на бумажном носителе: по текущему (расчетному) банковскому счету, вкладному (депозитному) счету, по операциям, связанным с денежными переводами, долговыми обязательствами составит 9 рублей (5 евро/5 долларов США).

Размер платы за выдачу иных справок, а также за предоставление копии договора составит 10,8 рублей.

Одновременно с этим будет произведена актуализация Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами.

Изменения коснутся следующих пунктов: п.16.1, п.17.3.1, п.17.3.2, п.19.2, п.19.3, п.70, п.72, п.80.2, п.84.1.1, п.84.4.1, п.84.7.1, п.84.10.1, п.84.11.1, п.84.12.1, п.84.17.1, п.84.18.1, п.84.19.1, п.84.20.1, п.84.21.1, п.84.23.1, п.84.25.1, п.84.26.1, п.84.27.1, п.84.28.1, п.84.31.1, п.84.32.1, п.84.33.1, п.84.34.1, п.84.35.1, п.84.38.1, п.84.41.1. П.16.2, п.16.3, п.17.2, п.17.6, п.18, п.19.4, п.19.8, п.19.9, п.19.10, п.19.11, п.19.12, п.20.1, п.21, п.22, п.23, п.24.1.3, п.24.1.4 будут исключены.