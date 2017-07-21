|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ
13:54 21.07.2017
ОАО «БНБ-Банк» с 19 июля изменило процентные ставки по кредитам и депозитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по кредитам для юридических лиц в белорусских рублях составят: «СМАрт Экспресс» – 14% годовых; «СМАрт Леди» – от 13% годовых; «СМАрт Экспорт» – 9,5% годовых; «СМАрт Старт» – 10,5% годовых; «СМАрт Франшиза» – 12,5% годовых; «СМАрт Индустрия» – 9,5% годовых; «СМАрт Трейд» – 12,5% годовых.
По депозиту «Верное решение» в белорусских рублях процентные ставки составят по срокам: безотзывный на 3 мес. – 8,2%, 6 мес. – 8,2%; отзывный на 3 мес. – 6,2%, 6 мес. – 6,2%.
По безотзывному депозиту «Вклад в будущее» ставка составит на 3-5 мес. – 6,8%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 21.07.2017
Курсы в банках
на 21.07.2017
Конвертация в банках
на 21.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте