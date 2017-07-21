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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ
13:54 21.07.2017

ОАО «БНБ-Банк» с 19 июля изменило процентные ставки по кредитам и депозитам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по кредитам для юридических лиц в белорусских рублях составят: «СМАрт Экспресс» – 14% годовых; «СМАрт Леди» – от 13% годовых; «СМАрт Экспорт» – 9,5% годовых; «СМАрт Старт» – 10,5% годовых; «СМАрт Франшиза» – 12,5% годовых; «СМАрт Индустрия» – 9,5% годовых; «СМАрт Трейд» – 12,5% годовых.

По депозиту «Верное решение» в белорусских рублях процентные ставки составят по срокам: безотзывный на 3 мес. – 8,2%, 6 мес. – 8,2%; отзывный на 3 мес. – 6,2%, 6 мес. – 6,2%.

По безотзывному депозиту «Вклад в будущее» ставка составит на 3-5 мес. – 6,8%.
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