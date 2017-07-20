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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВЫВЕЛ НА РЫНОК НОВЫЙ ДЕПОЗИТ
13:00 21.07.2017
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 20 июля вывело на рынок новый депозит в белорусских рублях «Альфа-Капитал».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый вклад отличают срок размещения на 13 месяцев, фиксированная процентная ставка первые шесть месяцев и возможность пополнения безотзывного депозита в течение первых двух месяцев размещения.
Проценты по вкладу «Альфа-Капитал» на выбор клиента могут ежемесячно перечисляться на счет или присоединяться к сумме депозита (капитализироваться). Доходность вклада составляет 12% годовых.
Сумма депозита «Альфа-Капитал» – от 500 до 500000 рублей.
Открыть и пополнить депозит «Альфа-Капитал» можно в любом отделении банка, а также дистанционно – через интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк INSYNC.BY.
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