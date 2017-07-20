ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) 20 июля вывело на рынок новый депозит в белорусских рублях «Альфа-Капитал».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый вклад отличают срок размещения на 13 месяцев, фиксированная процентная ставка первые шесть месяцев и возможность пополнения безотзывного депозита в течение первых двух месяцев размещения.

Проценты по вкладу «Альфа-Капитал» на выбор клиента могут ежемесячно перечисляться на счет или присоединяться к сумме депозита (капитализироваться). Доходность вклада составляет 12% годовых.

Сумма депозита «Альфа-Капитал» – от 500 до 500000 рублей.

Открыть и пополнить депозит «Альфа-Капитал» можно в любом отделении банка, а также дистанционно – через интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный банк INSYNC.BY.