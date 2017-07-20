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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ЗА ОПЕРАЦИИ ФИЗЛИЦ
11:35 21.07.2017
Новый Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», вступает в силу с 1 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со вступлением в силу новой редакции Перечня вознаграждений вносятся изменения в части порядка взимания и размера вознаграждений по следующим операциям и услугам, предоставляемым банком:
операции по счетам/без открытия счета;
операции с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, а также предоставление сервисов/услуг по карточке. С 1 августа вводится плата за снятие наличных денежных средств с использованием банковской платежной карточки в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» в размере 1% от суммы операции;
предоставление справок, копий документов, рассмотрение заявлений;
брокерское обслуживание.
Новые размеры вознаграждений по операциям (в соответствии с новой редакцией Перечня вознаграждений) применяются как в отношении операций, совершаемых в структурных подразделениях банка, так и при осуществлении операций посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания банка.
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