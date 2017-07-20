Новый Перечень вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», вступает в силу с 1 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со вступлением в силу новой редакции Перечня вознаграждений вносятся изменения в части порядка взимания и размера вознаграждений по следующим операциям и услугам, предоставляемым банком:

операции по счетам/без открытия счета;

операции с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, а также предоставление сервисов/услуг по карточке. С 1 августа вводится плата за снятие наличных денежных средств с использованием банковской платежной карточки в почтовых отделениях связи РУП «Белпочта» в размере 1% от суммы операции;

предоставление справок, копий документов, рассмотрение заявлений;

брокерское обслуживание.

Новые размеры вознаграждений по операциям (в соответствии с новой редакцией Перечня вознаграждений) применяются как в отношении операций, совершаемых в структурных подразделениях банка, так и при осуществлении операций посредством форм услуги дистанционного банковского обслуживания банка.