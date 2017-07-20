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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ДЕПОЗИТАМ ЮРЛИЦ
16:46 20.07.2017
ЗАО «БСБ Банк» с 19 июля внесены изменения в ставки по привлеченным срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят на срок от 3 дней до 1 месяца включительно – 5,6%, от 1 до 2 месяцев – 6,5%, от 2 до 3 месяцев – 7,2% независимо от суммы.
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