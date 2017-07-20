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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 20 АВГУСТА БТА БАНК CНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ
15:42 20.07.2017

ЗАО «БТА Банк» с 20 августа изменит процентные ставки по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты будет снижен размер процентных ставок по следующим действующим договорам вкладов (депозитов), начинающихся на номера:

177, вклад (депозит) «Счастливый момент», открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

178, вклад (депозит) «Счастливый момент», открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

179, вклад (депозит) «Счастливый момент», открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

180, вклад (депозит) «Счастливый момент», открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

181, вклад (депозит) «Счастливый момент», открытых с 25.03.2016г. по 31.03.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

173, вклад (депозит) «БТА Профит», открытых с 06.07.2016г. по 20.12.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

173, вклад (депозит) «БТА Профит», открытых с 17.11.2015г. по 20.06.2016г. (включительно) до 3,5% годовых;

156, вклад (депозит) «Большой», открытых с 28.01.2013г. по 21.08.2014г. (включительно) до 3% годовых.
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