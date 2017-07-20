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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ВСЕМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
14:42 20.07.2017
ЗАО «Банк «Решение» с 19 июля снизило ставки по всем кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитному решению «Подаркам быть» первые два месяца ставка 9,99% годовых.
Кредит «Горячее погашение» позволит погасить кредиты в других банках по ставке 16,5% годовых.
Для получения кредита «Без справки» нужен только паспорт, условия — 19,6% годовых.
Если потребитель уже являлся клиентом банка, банк предлагает кредит «Доверие» на специальных условиях по льготной ставке 16% годовых.
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