БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ВСЕМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

14:42 20.07.2017 ЗАО «Банк «Решение» с 19 июля снизило ставки по всем кредитам для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредитному решению «Подаркам быть» первые два месяца ставка 9,99% годовых. Кредит «Горячее погашение» позволит погасить кредиты в других банках по ставке 16,5% годовых. Для получения кредита «Без справки» нужен только паспорт, условия — 19,6% годовых. Если потребитель уже являлся клиентом банка, банк предлагает кредит «Доверие» на специальных условиях по льготной ставке 16% годовых.