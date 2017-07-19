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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК МОСКВА-МИНСК СНИЗИЛ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ
13:51 20.07.2017
ОАО «Банк Москва-Минск» снизило процентную ставку по кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по дополнительным соглашениям к кредитным договорам, по которым предусмотрена аннуитетная схема погашения, заключенным в период с 19.06.2017 по 18.07.2017, ближайшая расчетная дата по которым наступит не ранее 19.07.2017, процентная ставка за пользование кредитом, установленная соответствующим дополнительным соглашением, будет снижена с 21% до 19,6%.
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