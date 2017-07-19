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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
13:06 20.07.2017
ЗАО «Идея Банк» с 19 июля снизило ставки по кредитам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки снижены до 14% по всем кредитным продуктам в белорусских рублях.
Кредитование для юридических лиц в Идея Банке: возможность оформления кредита на большие суммы (до 1000000 руб.); возможность оформления кредита без залога; длительные сроки кредитования (до 60 месяцев).
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