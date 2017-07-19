|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 31 ИЮЛЯ БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
12:45 20.07.2017
ОАО «БПС-Сбербанк» с 31 июля вносит изменения в тарифы на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с утверждением Дополнения 4 в «Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014 №01-07/149, с 4 июля отменена возможность осуществлять расчеты с использованием системы штрихового кодирования.
В связи с этим с 31 июля вносятся изменения в Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», в части исключения из «Сборника вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» платы за прием, обработку и осуществление переводов по платежным инструкциям, поступившим в банк на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 19.07.2017
Курсы в банках
на 20.07.2017
Конвертация в банках
на 20.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте