БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 31 ИЮЛЯ БПС-СБЕРБАНК ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП

12:45 20.07.2017 ОАО «БПС-Сбербанк» с 31 июля вносит изменения в тарифы на услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с утверждением Дополнения 4 в «Условия открытия и обслуживания банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ОАО «БПС-Сбербанк» от 19.05.2014 №01-07/149, с 4 июля отменена возможность осуществлять расчеты с использованием системы штрихового кодирования. В связи с этим с 31 июля вносятся изменения в Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк», в части исключения из «Сборника вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «БПС-Сбербанк» платы за прием, обработку и осуществление переводов по платежным инструкциям, поступившим в банк на бумажном носителе с нанесенным штрих-кодом.