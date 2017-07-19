ЗАО «Банк «Решение» предлагает максимально высокую фиксированную процентную ставку по валютным вкладам «Online-решение» и «Формула успеха» сроком на 24 месяца.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для открытия вклада «Online-решение» по ставке 4% необходимо воспользоваться Мобильным Банком, установив на смартфон приложение «Банк «Решение» из Google Play или App Store. Для этого понадобится карточка в валюте вклада и минимальная сумма — 25 долларов или евро.

Если нужно сохранить возможность частичного снятия вклада в размере начисляемых процентов, тогда подойдет вклад «Формула успеха» по ставке 3,9%.

Всем, кто откроет безотзывный вклад на сумму от 1000 долларов или евро на срок один год и более — в подарок премиальная карта VISA Platinum.