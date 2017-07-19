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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК УМЕНЬШИЛ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
11:02 20.07.2017
ЗАО «РРБ-Банк» с 19 июля уменьшило по некоторым вновь выдаваемым кредитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ставка по кредиту «Доступный Плюс» составляет 19% годовых, на 1 п.п. уменьшаются ставки по автокредитам, овердрафтным кредитам в рамках зарплатных проектов, привязанные к ставке рефинансирования.
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