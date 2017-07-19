ОАО «БПС-Сбербанк» с 19 июля изменило процентные ставки по срочным депозитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с этой даты на 1 процентный пункт снижается размер процентов по действующим договорам срочных банковских депозитов для физических лиц в белорусских рублях: «Сохраняй», «Пополняй», «Управляй», «Безотзывный», заключенным до 01.04.2016.

Согласно условиям указанных депозитов, установленный размер процентов будет применен с 19 августа.