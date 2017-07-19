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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ
18:08 19.07.2017
ОАО «СтатусБанк» с 19 июля изменяет ставки по некоторым кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по наличному кредиту «Е-Плюс» ставки снизились до 10-16% годовых в зависимости от сроков возврата.
По наличному кредиту «Ваши деньги» ставки снизились до 16% годовых.
По безналичному кредиту «Быстрые покупки» ставки снизились до 19% годовых.
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