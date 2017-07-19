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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБНОВИЛСЯ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
15:54 19.07.2017

В состав совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) вошел Ильнар Шаймарданов – вице-президент, заместитель директора Департамента стратегии и развития розничного бизнеса группы ВТБ, начальник управления международного бизнеса ВТБ24 (ПАО), куратор направления розничного бизнеса в дочерних банках группы ВТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в июле 2017 года состоялась рабочая встреча с заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Дмитрием Фроловым, где обсуждались вопросы по стратегическому развитию розничного бизнеса в Беларуси.

«В настоящее время происходит целый ряд изменений в структуре группы ВТБ: переход к модели единого банка путем объединения ВТБ и ВТБ24 позволит оптимизировать его структуру и повысит эффективность взаимодействия бизнес-линий. Мы объединяем лучшие практики в работе двух банков и сильнейших представителей ВТБ и ВТБ24 в одну команду, что, безусловно, будет способствовать укреплению позиций единого банка в розничном направлении на белорусском рынке. Сегодня основная задача, стоящая перед розничным бизнесом банка ВТБ (Беларусь) – развитие потребительского кредитования» – отметил И. Шаймарданов.
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