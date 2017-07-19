ОАО «Белгазпромбанк» с 19 июля снижает ставки по кредитам в национальной валюте для малого и среднего бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить кредит по ставке от 13% годовых в белорусских рублях, а при финансировании инвестиционной деятельности за счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» - от 9,5% годовых.

Помимо этого, банк предлагает возможность рефинансирования задолженности в других банках (от 5% в евро), а также кредиты на инвестиционные цели от 5,99% в евро на длительные сроки финансирования (до 10 лет).