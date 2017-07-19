ОАО «Банк БелВЭБ» с 19 июля повышает процентные ставки по банковским вкладам (депозитам) физических лиц в белорусских рублях на сроки 3 и 6 месяцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, так, по вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

минимальная сумма – 100 руб.; на 1 мес. – 3%, на 3 мес. – 11%, на 6 мес. – 11,1%, на 12 мес. – 8%, на 24 мес. – 10%.

По вновь привлекаемым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) «Выдатны» в белорусских рублях устанавливаются следующие годовые процентные ставки:

минимальная сумма – 100 руб.; на 1 мес. – 5%, на 3 мес. – 11,1%, на 6 мес. – 11,2%, на 12 мес. – 10,5%, на 24 и 36 мес. – 11%.